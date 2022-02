Viedoklis ⟩ Nodokļi par izdevumiem

Tāds ir UIN un vēl vairāk, tas ir par izdevumiem. 50 eur par to, ka uzņēmums neaktīvs pēc likuma, bet aktivitāti rēķina pēc tā ienākumiem nevis pēc regulāriem izdevumiem par permanentiem pakalpojumiem, piemēram, izglītošanas mājas lapu uzturēšanas un banku pakalpojumiem, kā arī par grāmatveža dažu stundu darba samaksu ar IIN un VSAOI (mazākai par 100 eur).

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1. pantu - 14) izvairīšanās no nodokļu vai nodevu maksāšanas — apzināta nepatiesas informācijas sniegšana nodokļu deklarācijās, nodokļu deklarāciju, informatīvo deklarāciju vai nodokļu administrēšanai un kontrolei nepieciešamās pieprasītās informācijas neiesniegšana, nelikumīga nodokļu atvieglojumu, priekšrocību un atlaižu piemērošana vai jebkura cita apzināta darbība vai bezdarbība, kuras dēļ nodokļi vai nodevas nav samaksātas pilnā apmērā vai daļēji;

VID ar likumu ir atstāta ne viena vien vieta brīvai samaitātai fantāzijai un korupcijas iespējām. Piemēram, ja tiek izmantoti likumi un MK noteikumi, lai likumīgi optimizētu maksājamo nodokļu apjomu, VID var to tomēr traktēt kā "cita apzināta darbība". No veselā saprāta viedokļa vai nu ja ir tieši likuma pārkāpumi, tad sodāmi, bet ja tiek izmantota spēkā esošu likumu normu kombinācija, kas samazina nodokļa lielumu, tad nevis nodokļa maksātājs ir vainīgs, bet likumdevējs, jo pieļāvis šādu situāciju. Spilgta ilustrācija ir mikrouzņēmuma neatbilstoša, bet likumīga statusa izmantošana, kas publiskā retorikā no VID puses tika nosaukta par ļaunprātīgu nodokļu nemaksāšanu.