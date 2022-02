Liepājas pludmalē atrod vēl vienu torpēdas fragmentu

Par, iespējams, bīstamo, gandrīz pilnībā zem smilšu slāņa aprakto atradumu militārstiem jau otrdien ziņojuši iedzīvotāji, taču stiprā vēja un spēcīgo viļņu dēļ objektu nebija iespējams izcelt no smiltīm, tādēļ JS karavīri notikuma vietu tikai marķēja, informēja JS Vadības grupas sabiedrisko attiecību speciāliste Līva Veita.

Trešdien ”Kurzemes Vārds” novēroja, kā karavīri turpina darbu. Vispirms ar smilšu maisiem priekšmeta atrašanās vieta tika norobežota no viļņiem,

Laika apstākļiem pasliktinoties, objekta izcelšanu nebija iespējams turpināt, tāpēc pēcpusdienā darbi notikuma vietā tika pārtraukti. Tiklīdz laikapstākļi to to atļaus, karavīri atsāks darbu, lai priekšmetu atraktu no smiltīm pilnībā un nogādātu JS bāzes teritorijā.