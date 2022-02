Ķīnā atrasti 20 jauni Terakotas armijas kareivji

Tiek uzskatīts, ka Terakotas armija sastāv no 8000 kareivjiem, kas izvietoti trīs bedrēs netālu no imperatora Cjiņa Šihuana mauzoleja. Viņš 221. gadā pirms mūsu ēras apvienoja Ķīnu. Arheologi ir izrakuši aptuveni 2000 šo statuju, kas apglabātas kopā ar dažādiem ieročiem, piemēram, lokiem, šķēpiem un zobeniem. Daudzas no statujām ir ārkārtīgi labi saglabājušās.