Apmaldījies poļu tālbraucējs izraisa smagu sadursmi uz Liepājas šosejas

Kā stāsta negadījumā iesaistītie, ap plkst. 18 kāds kravas vilcējs no Polijas bija meklējis saimniecību, kurā viņam jāpiegādā krava. Automašīnas šoferis bija daļēji iegriezis piebraucamajā ceļā, taču daļa treilera bija palikusi uz šosejas.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

No Dobeles puses Rīgas virzienā tai brīdī brauca kravas automašīna Volvo, kuras vadītājs Gatis stāsta, ka pamanījis šķērsli, vēl nodomājis, ka dīvaini apstājies, un tieši tajā brīdī no Rīgas puses braucis vieglais BMW. Tā vadītājs šķērsli ieraudzīja par vēlu un ietriecās treilerī, pēc kā auto tika iesviests pretējā joslā, kur sadūrās ar Volvo. Smagajam Volvo no trieciena tika pārsista priekšējā kreisās puses riepa, un arī šis auto nonāca šosejas pretējā pusē.