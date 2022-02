Foto ⟩ Izskanējusi Valentīndienas koncertprogramma "Mīlestības mūzika"

Koncertā skanēja Žaka Ofenbaha Olimpijas ārija no operas «Hofmaņa stāsti», fragmenti no Franča Lehāra operetēm «Jautrā atraitne», «Grāfs fon Luksemburgs», «Paganīni», «Skaista ir pasaule», «Džudīte», «Smaidu zeme», no Karla Cellera operetes «Putnu pārdevējs», no Imres Kalmāna operetes «Silva. Čardaša karaliene», Karla Millekera operetes «Laupītājs Gasparone», Johana Štrausa operetes «Čigānu Barons», Čarlza Lekoka operetes «Roka uz sirds», no Ričarda Rodžersa mūzikla «Mūzikas skaņas» un Vitorio Monti «Čardašs». Koncertu vadīja Operetes teātra mākslinieciskā vadītāja Agija Ozoliņa-Kozlovska.