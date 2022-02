Nauda runā ⟩ Kultūras jomā ierobežojumu atcelšana nebūs panaceja

Ierobežojumi un kultūras dzīve

Jautājums par kovida ierobežojumiem un kultūras dzīvi var tikt skatīts gan no emocionālā, gan no epidemioloģiskā viedokļa. Vispirms jārunā par kultūras nozares pārstāvju atklāto vēstuli ar mudinājumu pēc iespējas ātrāk atcelt ierobežojumus, lai ļautu pilnvērtīgi norisināties kultūras pasākumiem.

“Šī vēstule mani nedaudz mulsina, jo teju trīs gadus, kopš esmu ministra amatā, esmu mēģinājis mazināt plaisu starp sabiedrību un varu. Tā nenoliedzami ir bijusi, un mans mērķis ir šo plaisu mazināt. Tas mani mulsina tāpēc, ka aicināju pie sarunu galda nozares pārstāvjus un jautāju – ko darīt un kā vislabāk iziet no šīs grūtās situācijas, un vienojāmies par mehānismiem un izveidojām ceļa karti izejai no ierobežojumiem. Bet nākamajā dienā tika publicēta šāda vēstule. No vienas puses, tas ir mēģinājums palīdzēt šo situāciju pēc iespējas ātrāk atrisināt. Bet no otras puses, tā plaisa starp varu un sabiedrību ir liela un mani centieni sarunāties atduras pret šo plaisu,” saka Puntulis.