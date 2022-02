Kas jāzina rallija Sarma 2022 skatītājiem?

Ņemot vērā prasības, skatītājiem ir jāņem vērā, ka sportistu un skatītāju saskarsme ir kategoriski aizliegta, tāpēc skatītājiem nebūs pieejams ne rallija centrs, ne servisa parks, kā arī skatītāji nedrīkst tuvoties ātrumposmu starta un finiša zonām. Tāpēc piekļūšanai skatītāju punktiem, jāizmanto atbilstošie piebraucamie ceļi, kas redzami skatītāju ceļvedī publicētajās kartēs. Savukārt skatupunktos skatītājiem ir jāievēro 2 metru distance starp mājsaimniecībām vai dažādu automašīnu pasažieriem. Gadījumos, kad jāpalīdz no ceļa nobraukušai sporta automašīnai, obligāti jālieto sejas maskas.

Ziemas rallijs ir īpaši dinamisks, un ar to ir jārēķinās arī skatītājiem. Lūdzam atcerēties, ka vienmēr ir jāklausa drošības personāla norādījumiem, sacensību laikā nedrīkst šķērsot trasi un pagriezt tai muguru – vienmēr redzeslokā paturiet katru sporta auto. Palīdzot kādai no ceļa nobraukušai rallija automašīnai, nekādā gadījumā neceliet vai nestumiet auto aiz riteņu arkām, jo sporta riepu radzes spēj nodarīt būtiskus miesas bojājumus. Skatītājiem jāatceras, ka pēc ātrumposma beigām ceļš ir atvērts tikai tad, kad to ir veikusi drošības ekipāža ar zaļu bākuguni.