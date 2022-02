FKTK: Ārvalstu klientu noguldījumu īpatsvars Latvijas bankās turpina samazināties

Vaicāta par to, kā pērn sarucis ārvalstu klientu noguldījumu īpatsvars, viņa informēja, ka 2021. gada septembra beigās tas samazinājās jau līdz 15,7%, pie tam divas trešdaļas no ārvalstu noguldījumiem bija no Eiropas Savienības (ES) valstīm. "Minētā tendence saglabājas arī līdz gada beigām," tā Ādamsone.