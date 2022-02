"The Sound Poets" atgriežas ar jaunu singlu, izziņo vasaras koncertus

"Dziesma manī atbalsojās kā stāsts par prieku būt kopā. Ilgu laiku mēs esam bijuši nošķirti viens no otra gan fiziski, gan emocionāli, taču bailēs no vientulības mēs neesam vieni. Vientulībai ir dažādas sejas, to nav iespējams izskaust pilnībā, taču to var pieņemt ar vieglumu un pašironiju. Man bija prieks atkal sadarboties un būt kopā ar grupu "The Sound Poets", un īstenot viņu skaņdarba vizualizāciju pie vienas uguns," tā Adriāna.