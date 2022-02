Divi gadi cietumā draud Bugatti īpašniekam, kurš traucās ar 417 km/h

No vienas puses, Pasera veikums ir ievērības cienīgs, jo viņš pierādīja, ka Bugatti standarta konfigurācijā patiešām spēj traukties ar vairāk nekā 400 kilometriem stundā, pietuvojoties oficiāli solītajiem 420 km/h. No otras puses, šis veikums nevajadzīgam riskam pakļāva ne tikai pašu miljonāru, bet arī citus satiksmes dalībniekus, jo video iemūžinātais skrējiens pa autobāni nenotika vis kontrolētos apstākļos, bet gan laikā, kad pa to pārvietojās citi automobiļi.