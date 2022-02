Covid-19 antigēnu paštestus turpinās piegādāt uzņēmums "Brief"

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (VALIC) uzņēmumu "Brief" izvēlējies atbilstoši pērn noslēgtajai vispārīgajai vienošanai, kurā bija iekļauti vairāki uzņēmumi. Arī šoreiz kā uzvarētājs noteikts "Brief", jo starp pretendentiem piedāvājis atbilstošāko cenu un piegādes laiku, līdz ar to saņēmis augstāko punktu skaitu.