Iekšdedzes auto pret elektrisko: izmaksu salīdzinājums var sagādāt pārsteigumus

Ja vien neplānojat auto turēt garāžā kā trofeju, no uzturēšanas tēriņiem izvairīties nebūs iespējams. Tādēļ eksperti iesaka tos aprēķināt, pieskaitīt spēkrata iegādes cenu un tikai tad veikt galīgo salīdzināšanu. Jo… rezultāts jūs var pārsteigt.

Šogad Latvija beidzot pievienojas tām valstīm, kurās elektromobiļu iegādi sekmē ar subsīdijām, un paredzams, ka martā pircēji noslēgs pirmos līgumus. Dotācijas summa ir 4500 eiro, un, ja to papildina ar dīlera piešķirto stimulu 1000 eiro apmērā, cenu atšķirība starp elektrisku modeli un iekšdedzes mašīnu ievērojami samazinās. Piemēram, labi pazīstamais Kia e-Niro ar subsīdiju maksās no 34 490 eiro, un starpība starp to un pašuzlādes hibrīdu Niro būs 9500 eiro.