ES jauno tulkotāju konkursā no Latvijas uzvarēja Valmieras Viestura vidusskolas skolniece

Uzvarētāja no Latvijas ir Valmieras Viestura vidusskolas skolniece Murāne. Īpašās atzinības par labi paveiktiem tulkojumiem ieguvuši Patrīcija Pučeka no Ogres Valsts ģimnāzijas un Samuels Ozoliņš no Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas.

Komunikācijas ģenerāldirektorātā norādīja, ka šī gada konkursa temats bija "Pa īstajām sliedēm uz zaļāku nākotni". Dalībnieki varēja pēc savas izvēles tulkot jebkurā Eiropas Savienības 24 oficiālo valodu pārī.

2940 jaunie tulkotāji no 689 skolām, kas piedalījās konkursā, no 552 pieejamajām valodu kombinācijām izmantoja 153, arī mazāk izplatītas kombinācijas, piemēram, tulkojot no portugāļu valodas somu valodā, no bulgāru valodas zviedru valodā un no slovāku valodas grieķu valodā.

No katras ES valsts konkursam izraudzīto skolu skaits ir vienāds ar tās vietu skaitu Eiropas Parlamentā. No Latvijas konkursā piedalījās astoņu skolu skolēni.

No 2940 dalībniekiem no visas Eiropas skolām EK tulkotāji izraudzījās 27 uzvarētājus - pa vienam no katras ES dalībvalsts. 219 skolēni saņēma īpašu uzslavu par sevišķi labiem tulkojumiem. Paredzēts, ka EK līdz vasarai organizēs 27 uzvarētāju apbalvošanas ceremoniju.

Kopš 2007.gada konkursu "Juvenes Translatores" ik gadu rīko EK Tulkošanas ģenerāldirektorāts. Gadu gaitā konkurss kļuvis par krustcelēm daudzu tā dalībnieku un uzvarētāju dzīvē. Daži nolēmuši tulkošanu studēt augstskolā, citi - stājušies darbā EK Tulkošanas dienestā kā stažieri vai pilnslodzes tulkotāji.

Konkursa "Juvenes Translatores" mērķis ir veicināt valodu mācīšanos skolā un dot jauniešiem iespēju izmēģināt roku tulkotāja arodā. Konkursā var piedalīties 17 gadus veci vidusskolēni, un tas vienlaikus notiek visās izraudzītajās skolās visā ES