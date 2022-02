Covid-19 kā blakus diagnoze – vai slimnīcām iespēja atslābt?

Ievērot šos noteikumus ir īpaši svarīgi, jo citādi var palielināt risku vīrusa izplatībai pašā ārstniecības iestādē. To atzīst kā Rīgas, tā reģionu slimnīcās. Turklāt līdz galam nosargāt tāpat ne vienmēr izdodas. Infekcija nereti atklājas vien atkārtoti testējot pacientu, kuram uzņemšanas dienā kovida tests bijis negatīvs. “Varētu nosargāt tad, ja mēs palātās gulētu pa vienam,” secina Jelgavas pilsētas slimnīcas galvenā ārste Solveiga Ābola.

To apliecināja arī Liepājas reģionālajā slimnīcā, kurā ne kovida nodaļās kovida pacientus sāka ārstēt tikai no februāra otrās nedēļas.

Ārpus Covid-19 nodaļām Latvijas stacionāros pacienti ar Covid-19 blakusdiagnozi visbiežāk atrodas terapijas profila nodaļās (22% no pacientiem ar Covid-19 blakusdiagnozi) un ķirurģijas nodaļās (18%). Pacienti ar Covid-19 blakusdiagnozi atrodas arī citu profilu nodaļās, bet jau daudz mazākā apjomā, tā piemēram, psihiatrijas profilā (8%), ilglaicīgās aprūpes profilā (7%), ginekoloģijas un dzemdniecības profilā (3%).

Slimnīcās gan arī uzsver ka līdztekus darba pārorganizēšanai, lielākā problēma gan aizvien ir personāla trūkums slimošanas dēļ. Un arī tas ir iemels, kādēļ dati par pamata vai blakus saslimšanu vien nevar būt vienīgais atskaites punkts situācijas novērtējumam. “Īsti tā atslābt absolūti nav iesmels un sevišķi, kā es atkārtošos, liela daļa personāla tiek izsiti no ierindas. Tas jau ir tas būtiskākais, ka nebūs, kas sniedz to palīdzību. Man lielas, ka prātīgi būtu vēl kādu mēnesi iepauzēt no ierobežoto režīmu atcelšanas. Un tad jau arī būtu citādāka aina,” secina Liepājas reģionālās slimnīcas vadītājs Edvīns Striks.