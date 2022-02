VP par trauksmes sirēnām protestos: ja iesnieguma nav, miera traucēšanas nav

Piemēram, Brēmanis un Lasis sadarbojās dūmu sveču palaišanā pie pašām televīzijas durvīm. Savā “Facebook” tiešraidē no pasākumā, kā arī telefonsarunas ar “de facto” sākumā Brēmanis bija visai bravūrīgs, taču savu dalību acīmredzami huligāniskās izdarībās bijušais Ārlietu ministrijas darbinieks nekomentē un tielējas. Vaicāts, vai patiess ir fakts, ka Lasis no viņa kabatas izņēma dūmu sveci, Brēmanis apgalvo, ka tas esot “neprecīzs”. Novērošanas kamera pie LTV ieejas gan skaidri fiksēja, kā Lasis izņem no Brēmaņa jakas kabatas dūmu sveci, aizdedzina to un noliek pie durvīm. Pirms tam kāda, visticamāk, Brēmaņa zemē nomesto dūmu sveci Lasis aizspēra līdz LTV ieejas pakāpieniem.