Iedzīvotāju gēnu pētniecībā Latvija būtiski atpaliek no Igaunijas

Profesors Andres Metspalu, kurš igauņu gēnu bankas projektu vada no tā pirmsākumiem 90to gadu beigās, naudu startam gājis prasīt ap 20 vietējiem uzņēmējiem. Tad izdevies piesaistīt 4,5 miljonus dolāru no ASV. Kad privātā nauda beigusies, spējis pārliecināt politiķus, ka šī būs Igaunijas medicīnas nākotne. Šo gadu laikā Tartu universitātē bāzētajā gēnu bankā ir savākti dati no piektās daļas visiem Igaunijas iedzīvotājiem.