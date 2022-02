Pavļuts ziņas par neefektīvajiem antigēnu testiem skolās dēvē par "pārpratumu"; tiem varot uzticēties

Ministrs uzsvēra, ka konkrētie testi ir izgājuši Eiropas CE sertifikāciju un atbilst visām prasībām, tāpēc testiem noteikti varot uzticēties.

Savukārt kādā televīzijas diskusijā paziņotais, ka Vācijā šos testus lietot it kā neiesakot, neesot patiesībā - raidījumā demonstrētajā tabulā iepretim testa ražotājam redzamā "0" atspoguļot nevis to efektivitāti, bet gan to, ka konkrētā laboratorija Vācijā tos vienkārši vēl nav testējusi.

Arī Aizsardzības ministrija (AM) aģentūrai LETA iepriekš uzsvēra, ka Latvijas iestādēm, tostarp skolām, paredzētie testi, kurus iegādājās Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (VALIC), atbilst Veselības ministrijas (VM) sagatavotās tehniskās specifikācijas prasībām un ir reģistrēti Zāļu valsts aģentūrā (ZVA).

Centrs līdz šim ir iegādājies antigēna testus "Singclean IVD Covid-19 test kit" un "SARS-CoV-2 antigen rapid test". Testu ražotāji ir Ķīnas uzņēmumi "Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd." un "Hangzhou Alltest Biotech Co Ltd".

Testu piegādātāja, uzņēmuma "ADDO Defense" pārstāvji aģentūrai LETA norādīja, ka uzņēmums piegādāja kompānijas "Hangzhou singlean medical products co." ražotos testus "Singclean IVD Covid-19 test kit (Colloidal gold method) One step Coronavirus Antigen Rapid Test Cassette (Nasal Swab)", kas atbilst visām VALIC iepirkuma prasībām.

Uzņēmumā uzsvēra, ka šie testi ir augstu ticamības pakāpi - jūtīgumu 97,99% un specifiskumu 99,71%. Testi atbilstoši prasībām ir ar CE marķējumu, CE sertifikātu ražotājs ir ieguvis neatkarīgā testēšanas iestādē - Polijas testēšanas un sertifikācijas centrā.

"Šis ir viens no labākajiem Eiropas Savienības testēšanas centriem, kur strādā ar lielu atbildību un neatkarīgi no ražotājiem. Ja šajā centrā būtu kaut mazākās nobīdes no normām, tad minētajiem testiem netiktu izsniegts CE1434 sertifikāts," uzsvēra uzņēmumā.

Tāpat tajā norādīja, ka testi ir iekļauti Eiropas Komisijas Covid-19 "in vitro" diagnostikas ierīču un testēšanas metožu datubāzē.

Testu augsto ticamību apliecinot arī to iekļaušana Vācijas Federālajā zāļu un medicīnas ierīču institūta sarakstā.

Ražotājs "Hangzhou singlean medical products co." ir sniedzis apliecinājumu, ka testi spēj konstatēt dažādus Covid-19 paveidus, tostarp omikrona paveidu. Ražotājs arī apliecinājis, ka Paula Ērliha Institūtam, kas ir Vācijas galvenā federālā vakcinācijas un biomedicīnas institūcija, "ADDO Defense" piegādātos testus ir iesniedzis uz testēšanu, bet oficiāla atzinuma par rezultātiem vēl nav.

Testu ražotājs uzņēmumam "ADDO Defense" ir apliecinājis, ka Vācijā Paula Ērliha institūts šobrīd tikai plāno sākt konkrēto testu efektivitātes pārbaudi, tāpēc ailītēs pie testu nosaukuma redzama atzīme nulle, kas, pēc uzņēmumā paustā, nekādā gadījumā nav testa efektivitātes rādītājs. Tāpat testu ražotājs uzņēmumam "ADDO Defense" esot apliecinājis, ka attiecīgie testi joprojām ir pieejami Vācijas tirgū.

Runājot par citām Covid-19 aktualitātēm, Pavļuts lēsa, ka Latvijā omikrona viļņa augstākais punkts varētu tikt sasniegts šonedēļ un saslimšana iet mazumā februāra beigās, attiecīgi VM sagatavojusi plānu izejai no pandēmijas.

Ministrs atzina, ka potēšanās sertifikātu derīguma termiņa ieviešanas atlikšana faktiski nozīmē to, ka šī sistēma, visticamāk, vienkārši netiks ieviesta, vienlaikus Eiropas Savienībā sertifikātu sistēma savu jēgu saglabājot un turpinās darboties.