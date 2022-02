Galerijā "Māksla XO" jauna Ivara Heinrihsona izstāde

""Ideālās pasaules" radīšana izriet no manas iekšējas nepieciešamības izrauties no ikdienas realitātes un uzrunāt sajūtās līdzīgos, kā motīvu izmantojot cilvēka plastiskās izteiksmes un klasiskā baleta gaisotnes pretmetus. Šodienas izjūtu līmenī sabiedrībā jaušamas ilgas pēc "ideālās pasaules", kur valda gaisma, kustība un apgarots skaistums, kur glābties no pelēkās ikdienas, anti-izpausmēm un sērgām. Klasiskuma "normatīvais" stils un motīvu skaidrība, tiekšanās pēc estētiskas pilnības stāv pāri materiālām un eksistenciālām problēmām, kas aizņem mūsu prātus, iedvesmojot mūs nezināmai, ideālai nākotnei..." tā par ekspozīcijā aplūkojamajiem darbiem saka Heinrihsons.