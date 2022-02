Tiesu izpildītāji neveiks piedziņu no valsts atbalsta maksājumiem saistībā ar elektroenerģijas cenas kāpumu

Jau vēstīts, ka Energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likums stājās spēkā 29.janvārī, paredzot noteiktām iedzīvotāju grupām atbalsta pasākumus no 1.janvāra līdz 30.aprīlim. Atkarībā no piederības konkrētai iedzīvotāju grupai, likums paredz izmaksāt ikmēneša pabalstu no 20 līdz 50 eiro. Tostarp pret Covid-19 vakcinētām un 60 gadus sasniegušām personām laikposmā no 2021.gada 1.novembra līdz šī gada 31.martam tiek izmaksāts 20 eiro pabalsts.