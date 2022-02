Elizabete Gaile izdod emocionālu attiecību dziesmu

"Esmu gandarīta par dziesmas rezultātu un visu tapšanas procesu, kurš, jāatzīst, bija diezgan emocionāls. Kad runāju savās dziesmās par personiskiem pārdzīvojumiem, ir interesanti pavērot pašai sevi un savas emocijas no malas visā radīšanas procesā. Šajā stāstā esmu bijusi patiesa un ceru, ka šo sajūtu man izdevās nodot arī klausītājam. Dziesmas galvenais elements ir klusums starp diviem cilvēkiem, kurš ir pastāvējis pārāk ilgu laiku, lai abu attiecības spētu no jauna pastāvēt. Var mēģināt no jauna sākt vai saglābt, bet varbūt labāk ir palaist roku vaļā," tā pati dziedātāja.