No februāra vidus vakcinācijas centri un vakcinācijas punkti lielveikalos pakāpeniski beigs darbu

Balstvakcināciju veikuši 25.46% Latvijas iedzīvotāju, senioru grupā 60+ balstvakcināciju veikuši 58.7% no tiem, kuriem ir tiesības saņemt balstvakcīnu. To cilvēku vidū, kas primāro vakcināciju pabeiguši līdz 30. jūnijam, 74% iedzīvotāju vecumā no 18 gadiem ir saņēmuši balstvakcīnu vai nesen pārslimojuši; savukārt, to senioru 60+ vidū, kas vakcinējušies līdz 30. jūnijam, 82 % ir saņēmuši balstvakcīnu vai nesen pārslimojuši.