Tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem valdība atceļ darba laika ierobežojumus

Ministrija grozījumu anotācijā atklāj, ka 500 apmeklētāju limits ārkārtējās situācijas laikā noteikts vienādi visām norises vietām, neatkarīgi no to kopējās platības un kapacitātes. Tādējādi, neskatoties uz to, ka konkrētās arēnas kapacitāte, piemēram, basketbola spēles laikā ir 11 200 sēdvietas, saskaņā ar spēkā esošo regulējumu šo spēli patlaban var apmeklēt tikai 500 skatītāji, kas ir 4,46% no maksimālās arēnas kapacitātes.