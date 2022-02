Krūzkops: "Esmu daudz noslēgtāks dzīvē nekā uz skatuves"

Taujāts par to, ko viņš kā aktieris vēlētos vēl pamēģināt un kas ir tās lietas, kas izaicina, Krūzkops norāda, ka nekad nav varējis teikt, ka vēlas nospēlēt Romeo, Hamletu vai kņazu Miškinu. "Tās lomas kaut kā nāk, un es viņas ņemu un mēģinu iemīlēt, mēģinu kaut kā sevi viņās ielikt,” saka aktieris. Par to viņš ir pateicīgs režisoriem, kas devuši lielus izaicinājumus uz skatuves. “Lai es tagad savos gandrīz 40 sapņotu, ka es gribu to Hamletu beidzot, nē. Tiešām šī sajūta nav. Varbūt tas nav īsti pareizi. Es drīzāk varētu sapņot, ka es gribētu kādā Holivudas vai Netflix filmā nofilmēties. Es to gribu, jā. Tas ir tas sapnis drīzāk," atklāj Krūzkops.