Starptautiskā situācija Eiropā ir bīstama, uzsver Levits

Valsts pirmā persona pavēstīja, ka ar Šteinmeieru pārrunāta Krievijas agresīvā izturēšanās pret Ukrainu. Levits tikšanās laikā paudis Latvijas nostāju, ka Krievijas agresīvā izturēšanās nav pieņemama. Prezidenta ieskatā, tas, vai šī agresija turpināsies, ir atkarīga no Rietumu vienotības un atbildes, kurai jābūt vienotai un spēcīgai - tādai, lai Maskava, kalkulējot ieguvumus un zaudējumus no agresijas pret Ukrainu, uzskatītu, ka tā vairāk zaudēs nekā iegūs.

Levits atzīmēja, ka Rietumi, NATO un Eiropas Savienība (ES) ir vienota. Turklāt, lai atturētu agresiju, tiek gatavotas ekonomiskas sankcijas pret Krieviju, kas tai būšot ļoti sāpīgas. Valsts prezidents norādīja, ka neviena no iespējamām sankcijām nav izslēgta un tās visas ir "uz galda". Prezidents arīdzan vērsa uzmanību uz to, ka pēc Krievijas prezidenta Vladimira Putina sarunām ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu no Maskavas nāk pretrunīgi signāli.