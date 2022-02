Ķekavas apvedceļa paralēlie ceļi nodrošinās mobilitāti un teritoriju attīstību

Lai izbūvētu šo ielu, nepieciešams arī izcirst būvprojektā iezīmētos krūmus un kokus. Cits ielas novietojums nav iespējams maģistrālo inženierkomunikāciju (ūdensvadi, gāzes vads, augstsprieguma līnija) dēļ. Būvprojekts ir saskaņots atbilstoši likumdošanai un normatīvajiem aktiem, to ir saskaņojuši: Ķekavas novada pašvaldība, Valsts vides dienests, VSIA Autotransporta direkcija, inženiertīklu turētāji un citi. Tāpat Ķekavas apvedceļa pamata trases un paralēlo ceļu izbūvei tika veikta Ietekmes un vidi novērtēšanas (IVN) procedūra, kas ir saņēmusi apstiprinājumu no visām iesaistītajām institūcijām, tai skaitā no Vides pārraudzības valsts biroja. IVN izstrādes laikā notika arī sabiedriskā apspriešana, iespēju robežās iedzīvotāju izteiktie priekšlikumi tika izvērtēti un ņemti vērā. Ķekavas apvedceļam ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss.