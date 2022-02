Pārtikai nav jābūt atkritumiem — apzinātas maltītes kopā ar Lauru Grēviņu

Pētījumi liecina, ka pārtikas iegāde ir Latvijas iedzīvotāju budžeta prioritāte, veidojot vienu no lielākajām iedzīvotāju izdevumu daļām. Tāpēc īpaši svarīgi ir apzināt pārtikas patēriņa ilgtspēju. Statistika liecina, ka aptuveni trešā daļa no nopirktās pārtikas tā arī nekad nenonāk uz mūsu galda, bet tiek izmesta, jo nopērkam daudz vairāk, nekā spējam apēst. Sarunā ar divu bērnu mammu, veselīga dzīvesveida entuziasti un podkāsta “Pa kluso” autori Lauru Grēviņu skaidrojām gan viņas atkritumu šķirošanas paradumus, gan to, kā mācāmies veicināt apzinātu pārtikas patēriņu un ko darīt, lai samazinātu izmestās pārtikas daudzumu.