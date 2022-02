Levits: Laba konstitūcija vienmēr ir moderna un attiecas arī uz Satversmi

Prezidenta ieskatā, Satversmes veidošanā deputāti vadījās no tolaik labākajiem Eiropas demokrātisko valstu paraugiem,

"Viņi daudz iedvesmojās no Lielbritānijas un Francijas III Republikas konstitucionālajās tiesībās paustās domas. Šeit mēs redzam Latvijas konsekventā parlamentārisma idejiskās saknes. Virknei Satversmes sapulces locekļu trimdas gados gūtā dzīves pieredze Šveicē bija par iemeslu lielajai nozīmei, ko Satversme piešķir tiešās demokrātijas instrumentiem," norādīja valsts pirmā persona.

Levits arīdzan akcentēja, ka Latvijas tiesību zinātne un judikatūra kopš tā laika jau tradicionāli - un pastiprināti kopš neatkarības atjaunošanas pirms 30 gadiem - savā juridiskajā jaunradē plaši izmanto Vācijas tiesību zinātnes aktuālās atziņas un Federālās konstitucionālās tiesas judikatūru. Pēc prezidenta paustā, no salīdzinošo konstitucionālo tiesību viedokļa var konstatēt, ka Latvijas konstitucionālo tiesību sistēma - līdzīgi kā virknē citu vidus un Austrumeiropas valstu - pieder pie vācu tiesību telpas.

Levits uzsvēra, ka Satversme ir viena no vecākajām joprojām spēkā esošajām konstitūcijām Eiropā un pasaulē.

"Tas it sevišķi attiecas, no vienas puses, uz institucionāliem jautājumiem, kur ir jārunā likumdevējam, un, no otras puses, uz vērtību jautājumiem - tam, ko sabiedrība uzskata par vērtību, un šeit arī likumdevējam pašam ir politiski jālemj par šīm vērtībām. Tādēļ atbilstoši sabiedrības vajadzībām konstitucionālais likumdevējs Satversmi ir papildinājis," norādīja prezidents.