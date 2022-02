Foto ⟩ Ar ugunsgrēku rijā atsāk filmas "Zeme, kas dzied" filmēšanu

Pēc filmēšanas noslēguma to būs iespējams apskatīt ikvienam interesentam. Savukārt Straupes pilī tiks uzņemtas ainas uz kāpnēm, kas filmas vajadzībām kalpos kā biedrības nama parādes kāpnes.

“Lai arī lielais darbs pie skaņu celiņa veidošanas vēl tikai priekšā, man bija liels prieks svētdien atrasties filmēšanas laukumā un piedzīvot to, kā aktieri izpilda dziesmu! Biju domājis, ka tas būs daudz grūtāk, taču sniegotajā naktī ap ugunskuru sildošās balsis skanēja pasakaini skaisti!”

Spēlfilmā piedalās vairāki ārzemju aktieri. Tirzā jau filmējās igaunis Priit Pius, kurš atveido vienu no galvenajām lomām – diriģentu Jurģi. Savukārt Straupē aktieru lokam pievienosies Arūnas Valinskas no Lietuvas, bet Cinevillā – poļu aktieris Bohdans Roberts Gracziks (Bohdan Robert Graczyk) un Aleksandrs Okuņevs (Aleksandr Okunev) no Igaunijas. Otrajā filmēšanas posmā Straupē un kinopilsētiņā Cinevilla tiks uzņemti arī divi masu skati.