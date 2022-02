Video ⟩ Amerikāņi savam superauto izdomā stūri, kas var aizstāt gaisa spilvenu

Amerikāņu uzņēmēja Džeimsa Glikenhausa firma Scuderia Cameron Glickenhaus, kas mēģina ienākt un arī palikt ekskluzīvo superauto biznesā, turpina sava SCG 004S izstrādi. Atšķirībā no gadījumiem, kad firmas ņem šasiju un tajā iemontē jaudīgu motoru, skatoties, kas no tā visa sanāks, Glikenhausa firma tai lietai pieiet visai nopietni un pat domā, kā iedzīvināt dažādas inovācijas. Piemēram, atteikties no drošības spilveniem, tai pašā laikā pilnībā apmierinot it visas prasības, kas attiecas uz pilota drošību.