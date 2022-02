Interesenti vēl var pieteikties bezmaksas tiešsaistes semināram un ekspertu diskusijai “Eiropas dienas noziegumos cietušajiem 2022. Pieejamais atbalsts, cietušā izaicinājumi un vajadzības ceļā uz tiesību aizstāvību un sociālo rehabilitāciju. Valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju loma ceļā uz pilnvērtīgu nozieguma seku novēršanu un preventīvo darbību”, kas norisināsies 22. februārī no plkst. 10.00 līdz 16.00. Semināram būs iespēja sekot līdzi tiešraidē tvnet.lv portālā, un arī centra "Cietušajiem.lv" profilā Facebook - https://www.facebook.com/cietusajiem.lv .

“Viens no semināra mērķiem bija izglītot sabiedrību par to, cik dažādi ir mūsdienās veiktie noziegumi. Lai mēs varētu par tiem ziņot, vispirms mums tie ir jāpamana un jāsaprot, ka, piemēram, kliegšana un darbinieku pazemošana nav tikai autoritārs vadības stils, bet gan bosings, kas var tikt traktēts kā tiesiskās vienlīdzības pārkāpums vai goda un cieņas aizskaršana. Arī jebkura diskriminācija, kas saistīta ar cilvēka reliģisko, seksuālo vai cita veida piederību, ir uzskatāma par noziegumu. Tāpat arī naida runa internetā, baumu izplatīšana vai draudu izteikšana ir krimināli sodāma rīcība,” skaidro Raivo Vilcāns.

“Ikdienas darbā pie cietušo atbalsta tālruņa, saskaramies ar iedzīvotāju neziņu par savām tiesībām, to pārstāvniecību vai atbildīgajām institūcijām. Seminārs ir unikāla izdevība ikvienam iedzīvotājam saklausīt tieši viņam nepieciešamo informāciju. Toties, no starpinstitucionālās sadarbības viedokļa, seminārā sastopas profesionāļi, kas apmainās ar informāciju un zināšanām par kādu no sfērām. Iegūstam mēs noteikti visi.” stāsta Santa Laimiņa, kas ir biedrības “Skalbes” Atbalsta tālruņa noziegumos cietušajiem 116006 projekta vadītāja.