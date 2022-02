Saeimas lēmums par Osipovu norāda uz tiesnešu neatkarības problēmām Latvijā, uzsver Strupišs

Tiesnesis uzsvēra, ka balsojums rada jautājumu par likumdevēja attieksmi pret kandidāta novērtējumu, ko saskaņā ar likumu ir veikusi AT. Debatēs parādījās viedokļi, apšaubot Civillietu departamenta vērtējumu par kandidātes profesionālo atbilstību AT.

Vai ST tiesneši, skatot turpmākās lietas, var justies neatkarīgi un aizsargāti, zinot, ka pret viņiem no Saeimas puses šādas represijas var tikt veiktas?" retoriski vaicāja Strupišs.

Viņaprāt, notikušais liks vēl nopietnāk virzīt jautājumu par tiesas un tiesneša neatkarību, kas jau ir uzstādīts jaunajā Tieslietu padomes stratēģijā un 18.februārī tas tiks apspriests AT plēnumā.

Jau vēstīts, ka Saeima 17. februārī noraidīja lēmumprojektu par ST bijušās priekšsēdētājas Osipovas apstiprināšanu AT tiesneses amatā.

Par Osipovas iecelšanu AT tiesneses amatā balsoja 40 deputāti pamatā no "Jaunās Vienotības", "Attīstībai/Par!" un Jaunās Konservatīvās partijas Saeimas frakcijām.

Savukārt pret bija 29 deputāti - lielākoties no Zaļo un zemnieku savienības, "Neatkarīgo" un Nacionālās apvienības Saeimas frakcijām. Balsojumā atturējās 16 deputāti no "Saskaņas" Saeimas frakcijas, līdz ar to Osipovas apstiprināšanai amatā balsu pietrūka.