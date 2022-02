Iespaidīgais visums: mirdzošos mākoņos ieskautās supernovas atliekas

Brīnumskaistās supernovas atliekas atrodas 11 tūkstošu gaismas gadu attālumā no Zemes. Tās sastāv no gigantiska karstas gāzes mākoņa, kas nemitīgi turpina izplesties. Tās ir jaunākās zināmās supernovas eksplozijas atliekas Piena Ceļa galaktikā, proti, zvaigzne uzsprāga pirms 340 gadiem. Gaisma no šīs supernovas Zemi pirmo reizi sasniedza 1670. gados.