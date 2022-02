"Ordesa" – romāns, kuru vērts iepazīt

Pilnīgi jauns skatījums uz sevi un viņiem, mēģinājums atrast, izprast un paturēt šīs zināšanas. Vecāki. Atskārta, ka arī viņi ir pavisam parasti cilvēki, mums nezināmu kaislību, alku un vēlmju vajāti, parasti atnāk ar novēlošanos, un tad vienīgais, kā viņus iepazīt no jauna, ir fotogrāfijas un atmiņu drumslas, kuras, kopā saliktas, no jauna izveido mūsu priekšstatu par viņiem – un līdz ar to par sevi.