Lietuvas vēstniecība Ukrainā daļēji pārceļas uz Ļvovu; darbs turpināsies arī Kijevā

Kā tagad atgādinājusi Skaisgirīte, jau decembra beigās, kad Krievija tikai sāka savilkt spēkus pie Ukrainas robežas, Nausēda bijis viens no pirmajiem, kas kopā ar Polijas prezidentu Andžeju Dudu apmeklējis Ukrainu.

Lietuvas Ārlietu ministrija tikmēr vēlreiz izplatījusi atgādinājumu, ka Lietuvas pilsoņiem, kuri pašlaik atrodas Ukrainā, stingri ieteikts nevilcinoties doties projām no šī valsts, bet tiem, kas plānojuši turp doties, atlikt braucienus. Ministrija norāda, ka iespējamās Krievijas militārās agresijas gadījumā izbraukt no Ukrainas var izrādīties ārkārtīgi grūti vai pat neiespējami, bet šobrīd to var izdarīt gan ar komerciālajiem avioreisiem, gan autotransportu pāri sauszemes robežām.