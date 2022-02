Levits: Tiesu varai jābūt neatkarīgai, un tiesnešu izvēle nedrīkst tikt politizēta

Šādu viedokli viņš paudis mikroblogošanas vietnē "Twitter" pēc tam, kad Saeima noraidīja lēmumprojektu par bijušās Satversmes tiesas (ST) priekšsēdētājas Sanitas Osipovas apstiprināšanu Augstākās tiesas (AT) tiesneses amatā.

Prezidents norāda, ka līdz šim gandrīz vienmēr ir izdevies izvairīties no tā, ka tiesnešu izvēle tiek politizēta. "Šī tiesiskai valstij atbilstošā tradīcija ir jāturpina," uzsver valsts pirmā amatpersona.

Saeimai ir tiesības lemt par tiesnešu apstiprināšanu. To paredz Satversme. Vienlaikus tiesu varai jābūt neatkarīgai. Tādēļ tiesnešu izvēle nedrīkst tikt politizēta. Līdz šim mēs no tā gandrīz vienmēr izvairījāmies. Šī tiesiskai valstij atbilstošā tradīcija ir jāturpina.

Jau ziņots, ka par Osipovas iecelšanu AT tiesneses amatā balsoja 40 deputāti pamatā no "Jaunās Vienotības", "Attīstībai/Par!" un Jaunās Konservatīvās partijas Saeimas frakcijām.

Savukārt pret bija 29 deputāti - lielākoties no Zaļo un zemnieku savienības, "Neatkarīgo" un Nacionālās apvienības Saeimas frakcijām. Balsojumā atturējās 16 deputāti no "Saskaņas" Saeimas frakcijas, līdz ar to Osipovas apstiprināšanai amatā balsu pietrūka.