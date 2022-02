Juceklis autoindustrijas piegādes ķēdēs turpinās ietekmēt nozari visa gada garumā

Ķīna ir izvirzījusi prasību auto ražotājiem, ka līdz 2030. gadam 40% no visiem tās teritorijā pārdotajiem automobiļiem ir jābūt elektriskiem.

Tāpēc pēc “Gartner” aplēsēm, šogad aptuveni 46% no visām elektrisko spēkratu vienībām piegādās uz Ķīnu.

“Subsīdijas, protams, ir vērtējamas pozitīvi, taču, no otras puses, – viens no lielākajiem segmentiem, kas lieto transportlīdzekļus, ir uzņēmumi – dažādu piegāžu veicēji, tie, kuriem ikdienas darbs ir saistīts ar došanos pie klientiem, pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem u.tml. “Mobire” pilnas auto nomas portfeli veidojam, ņemot vērā klientu pieprasījumu, un pašlaik pieprasījums pilnībā elektriskiem auto ir salīdzinoši zems, jo viena no bažām ir darbinieka dīkstāves gadījumā, proti, auto ir jālādē. Pagaidām ātro uzlādes staciju visā Latvijā ir salīdzinoši maz – ap 140, tostarp 25 Rīgā, kas nozīmē - uzņēmumam būtu jāplāno darbs ap uzlādi un šim stacijām, kas var nebūt izdevīgi,” uzskata Trēziņš.