VID muitnieki zirgu transportēšanas treilerī atraduši 616 kilogramus hašiša

Vienu no pēdējo gadu lielākajām hašiša kontrabandas kravām VID izdevās uziet pagājušajā svētdienā, 13.februārī. Analizējot operatīvo informāciju, Muitas policijai bija radušās aizdomas par kādu kravas auto. Tajā no Spānijas caur Franciju un Vāciju, tālāk jau ar prāmi uz Latviju, bet kā galamērķi - Krieviju tika transportēti zirgi. Aizdomīgo auto apturēja uz Terehovas robežpunkta.

"Šo zirgu cena tika uzrādīta ļoti maza, kas arī pievērsa savu uzmanību. Sekojām līdzi šiem maršrutiem, kas un kā, kāpēc viņš brauca ekonomiski neizdevīgu maršrutu, lai šādā veidā vestu zirgus. Zirgi tika izdzīti ārā no treilera, un konstatējām, ka grīdā zem zirgiem ir izveidoti vairāki slēpņi," raidījumam pastāstīja VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors Kaspars Podiņš.

Slēpņos atrasti kopumā 616 kilogrami hašiša. Narkotikas, visticamāk, nākušas no Marokas, lai tās realizētu Krievijas tirgū. Hašiša vērtība mazumtirdzniecībā lēšama miljonos eiro. "Šis apjoms mūsu apmēriem ir vērtējams kā ļoti liels atklājums. Tirgus vērtība šai narkotiskajai vielai ir no 4,2 līdz septiņiem miljoniem eiro. Viņš bija izdomājis šo shēmu, balstoties noziedzīgās aprindās esošās informācijas. Zināja persona to, ka ievietojot šajā treilerā zirgus, automašīna netiks laista caur skeneri," sacīja VID pārstāvis.