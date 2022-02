Piektdienas rītā apgrūtināta braukšana uz ceļiem visā Latvijā

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Vidzemes šosejas (A2) no Vangažiem līdz Raunas pagriezienam un no Smiltenes pagrieziena līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) no Murjāņiem līdz Strenčiem, Rīgas apvedceļa (A5) no Salaspils līdz Babītei un Daugavpils šosejas(A6) no Saulkalnes līdz Nīcgalei. Ar papildi laiku braukšanai jārēķinās arī uz Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Dimzukalnam, Jelgavas šosejas (A8), Liepājas šosejas (A9) no Rīgas līdz Apšupes krustojumam un no Blīdenes līdz Skrundai.