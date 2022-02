Koronavīruss Latvijā: vēl 20 cilvēki miruši

No pagājušajā diennaktī konstatētajiem Covid-19 gadījumiem 3688 pacienti nebija vakcinēti vai vakcinācijas kursu pabeiguši, savukārt 6597 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 23 648 Covid-19 izmeklējumi, un 43,5% no tiem bijuši pozitīvi.

no tiem trīs cilvēki bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, trīs - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, seši bijuši 80 līdz 89 gadus veci un septiņi - vecumā no 90 līdz 99 gadiem. 11 no viņiem bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet deviņi - vakcinēti.