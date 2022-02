Dīzeļdzinēji nogrims aizmirstībā, tāpēc rodas jautājums: kas tos aizstās biznesā

Eksperti uzskata, ka abām no šīm tehnoloģijām ir potenciāls, taču kāda no tām par dominējošo var kļūt tikai tad, ja notiks vērā ņemams cenas pazeminājums. Uz šīs atziņas fona labākās pozīcijās ir tie autoražotāji, kuri nosedz plaša spektra vajadzības, ražojot dažādu piedziņas veidu tehniku. Citroën, piemēram, ir viens no tiem retajiem uzņēmumiem, kas ir sagatavojies abiem nākotnes scenārijiem. Uzņēmuma rīcībā ir ne tikai plašs tradicionālā elektriskā komerctransporta klāsts, bet arī ar ūdeņradi darbināmais ë-Jumpy Hydrogen.