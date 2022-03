Foto ⟩ Ieskats Ferrari muzejā

Leģendām apvītā sporta auto zīmola muzejs iekārtots divās atsevišķās ēkās. Viena no tām ir Enco tēva mājas un darbnīca, bet otra ir jauna būve, ko veidojis arhitektu birojs Future Systems. Jaunākajā no ēkām 6000 kvadrātmetru platībā ir aplūkojama pastāvīgā ekspozīcija, kas ietver dažus no nozīmīgākajiem Ferrari sacīkšu automobiļiem, tai skaitā bolīdus no piecdesmitajiem gadiem, slavenu sportistu, Mihaēla Šūmahera, Airtona Sennas un Nikija Laudas, piemiņas lietas, kā arī jaunāko laiku ielas sporta auto.