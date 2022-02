Pārgalvība, infrastruktūra un sabiedrības tolerance – kas sekmē negadījumus uz ceļiem?

Pēdējie gadi uz ceļiem atspoguļo ne pārāk iepriecinošu ainu – to ceļu satiksmes negadījumu skaits, kurus izraisījuši autovadītāji alkohola reibumā, atkal sācis pieaug. Ja pirms 2020. gada bija vērojams neliels samazinājums (5% no negadījumu kopskaita 2018. gadā un 4,6% - 2019. gadā), tad no 2020. gada (5,9%) šis skaitlis atkal sācis augt.