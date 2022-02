Automobilis no filmas "Atpakaļ nākotnē" atgriezīsies kā elektroauto

Modelis vēl tiek turēts slepenībā un pilnā augumā būs skatāms tikai tā oficiālajā pirmizrādē, kuras datums gan vēl nav zināms. Tīmeklī vienīgi ceļo EVolved modeļa tīzeris video formātā un tajā ir kadrs, kas dažas no gaidāmā auto galvenajām iezīmēm atklāj jau tagad. Proti, tāpat kā oriģinālajam modelim, kurš uz vairuma automobiļu fona izceļas ar augšup veramajām durvīm, arī DeLorean EVolved būs kaiju spārnu tipa durvis.

Neko vairāk par automobili 15 sekundes garais video un daži tam veltītie vārdi tviterī nepasaka. Atliek vien cerēt, ka aiz vārdiem The Future was never promised, kas lasāmi video sākumā, neslēpjas tukši solījumi un EVolved kļūs par reālu un labu elektroauto.