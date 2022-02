"De Facto": Kremļa telekanāli gatavo skatītājus karam

Šonedēļ izcēlās apšaudes Ukrainas austrumos, kuru atskaņas sadzirdēja visā pasaulē. Artilērija trāpīja arī bērnudārzam. Lai gan sākumā atsevišķos “Telegram” kanālos to mēģināja pierakstīt Ukrainai, vēlāk bija skaidrs, ka dārziņš atrodas Ukrainas kontrolētajā daļā un šāvuši prokrieviskie kaujinieki. Lai gan Kremļa mediji, atsaucoties uz prokrieviskajiem kaujiniekiem, attīstīja stāstu, ka caurumu sienā nemaz nevarēja izšaut Luhanskas separātisti, interneta izmeklējošās komandas “Bellingacat” dibinātājs un citi noteica, ka šauts tieši no dienvidiem – tātad no Krievijas atbalstīto separātistu puses.

““Casus belli” var uzburt, kā mēs zinām no vēstures, no zila gaisa, bet vairāk es runāju par Krievijas iedzīvotāju pārliecināšanu, ka tā ir laba doma iet un šaut ukraiņus daudz lielākā apjomā, kā tas notiek šobrīd pie Donbasa. Un tas, manuprāt, vēl nav noticis, un to vispār būtu grūti izdarīt, jo tas mentālais lēciens būtu pamatīgs. Es neteiktu, ka viņi to nav gatavi darīt, bet tas būtu ļoti grūti,” secina Sārts.