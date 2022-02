Pandēmijā pasliktinājušies iedzīvotāju analīžu rādītāji. Kādas analīzes jānodod?

Arī valsts piedāvā konkrētas analīzes par velti, sasniedzot noteiktu vecumu. Pirmais solis noteikti būtu vērties pie sava ģimenes ārsta, lai viņš nozīmētu uz attiecīgajām analīzēm. Piemērām, visiem Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 50 līdz 74 gadiem pienākas slēpto asiņu jeb zarnas vēža analīzes, kuras ir nepieciešams veikt reizi divos gados. Vīriešiem vecumā no 50 līdz 75 gadiem reizi divos gados ir jāveic prostatas vēža analīzes. Gadījumos, ja ģimenē kādam ir bijusi saslimšana, pārbaudi iesaka veikt jau 45 gadu vecumā, jo saslimšanas iespēja ir divas reizes lielāka. Savukārt sievietēm vecumā no 25 līdz 75 gadiem, vienu reizi trijos gados būtu jāveic onkocitoloģijas pārbaudes jeb dzemdes kakla vēža skrīnings un CPV jeb cilvēku papilomas vīrusa pārbaudes.