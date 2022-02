No kreisās: grāfiene O.V. Hohenfelsena (no 1915. gada princese Paleja), viņas dēls no pirmās laulības Aleksandrs Pistolkorss un meita Marianna Pistolkorsa, lielkņazs Pāvels Aleksandrovičs ar meitām Irinu un Natāliju un dēls Vladimirs, meita no pirmās laulības, grāfiene Olga Kreuca. FOTO: Wikimedia Commons