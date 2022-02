Aptuveni 75% Krievijas karaspēka vienību ir izvietoti ap Ukrainu, ziņo ASV

60 km attālumā no Ukrainas atrodas aptuveni 120 no kopumā aptuveni 160 Krievijas bataljonu taktiskajām grupām, norāda amatpersona. Lai gan šis skaitlis veido 75% no Krievijas galvenajām kaujas vienībām, tas ir mazāk nekā puse no kopējā Krievijas armijas karavīru skaita.