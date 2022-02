Pērn palielinājies vietējo tūristu skaits Liepājā

"Pērnais gads tūrisma nozarē pagājis ar darbības ierobežojumiem un lielā neziņā. Neskatoties uz to, Liepājā nav notikušas lielas izmaiņas nakšņošanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju skaitā, ir pat atvērtas vairākas jaunas ēdināšanas vietas un nelielas naktsmītnes," norāda SIA "Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs" vadītāja Sintija Pusaudze.

Latvijas tūristu vidū Liepāja bijusi iecienīts galamērķis - no marta līdz augustam un decembrī nakšņotāju skaits ir pieaudzis salīdzinājumā ar 2020.gadu, savukārt no septembra līdz decembrim palielinājies ārvalstu tūristu skaits.

Visvairāk viesu ir bijis no Lietuvas - 58,24% no visiem ārvalstu nakšņotājiem. Otrajā vietā atgriezusies Vācija ar 11,1%, tai seko Igaunija ar 6,8%, Polija ar - 5,7%, Krievija ar 5%, Dānija ar 3,7%, Lielbritānija ar 2,5% un Itālija ar 2,1%.

Kopumā 2021.gadā Liepājā nakšņojuši viesi no 82 pasaules valstīm. 2020.gadā tās bija 84 valstis.

Pērn Liepājas ostā uzņemtas 174 jahtas no 13 valstīm ar 563 apkalpes locekļiem. Visbiežāk ieradušās jahtas no Vācijas, Lietuvas, Polijas, Latvijas un Somijas. Vistālākie viesi bija ieradušies no Karību jūras salas Dominikas.