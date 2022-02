10 profesijas, kurās noderēs fizikas zināšanas

Kapteiņa galvenais uzdevums ir komandēt apkalpi un vadīt kuģi, kā arī nodrošināt tam atbilstošu tehnisko stāvokli. Kuģa kapteinim, tāpat kā lielākajai daļai citu jūrnieku, fizikas zināšanas ir svarīgas, it īpaši lai sekmīgi vadītu kuģi un uzzinot par mehāniskiem vai sakaru bojājumiem, pēc iespējas ātrāk un efektīvāk izlemtu, kā rīkoties. Tas ir viens no galvenajiem kapteiņa pienākumiem - konstatēt problēmas un risināt tās, bet, lai to izdarītu, ir svarīgi zināt, kā.