"Amazon Prime" atbild konkurentiem ar vērienīgu seriālu par fejām

Jau pēc pirmajām sērijām, kad tika saņemtas pozitīvas atsauksmes no skatītājiem, seriāla veidotāji paziņoja, ka tiks gatavota arī otrā sezona. Zināms, ka otrās sezonas materiāls jau ir uzfilmēts, pēdējie kadri uzņemti 2021. gada septembrī.

Seriāls, kuru veido divi amerikāņu scenāristi un producenti - Renē Ečevaria (René Echevarria) un Treviss Bīčems (Travis Beacham), balstās uz savulaik Bīčema uzrakstīta filmas "A Killing on Carnival Row " scenārija motīviem. Tiesa, tiek ziņots, ka Bīčems šobrīd jau ir pametis seriāla komandu, radošu domstarpību dēļ.

Seriālā, kas uzņemts Čehijā, būtiska loma atvēlēta dažādiem mītiskiem tēliem, to starpā fejām, vienu no tām - Vinjetu atveido Delavinja. Fejas un citi "atšķirīgie" ir spiesti pamest savu dzimteni kara dēļ un kā bēgļi apmetas Buržas pilsētā, kas ļoti līdzinās senajai Prāgai. Tur viņi saskaras ar diskrimināciju, rasismu no vietējiem iedzīvotājiem un pat naida noziegumiem.